Подмосковные спортсмены выступят на Российско-китайских молодежных зимних играх

Пять подмосковных спортсменов выступят в составе сборной страны на Российско-китайских молодежных зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Всего свое мастерство продемонстрируют более 220 атлетов.

В шорт-треке Московскую область представит Фаиля Аймалетдинова, в лыжных гонках примет участие Арсений Поздеев, в сноуборде — Лидия Лукичева. Помимо этого, в фигурном катании выступят подмосковные спортсмены Елизавета Малеина и Матвей Самохин.

Напомним, соревнования проходят на Сахалине и завершатся 14 января.