Подмосковные спортсмены выступят на первенстве Европы по спортивной борьбе

В состав сборной России для участия в первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе вошли пять спортсменов из Подмосковья. Соревнования пройдут с 9 по 15 марта в городе Зренянин в Сербии.

В соревнованиях по греко-римской борьбе регион представят три атлета. В весовой категории до 55 килограммов выступит призер и победитель первенства Европы U-23 Алибек Амиров из Химок. В категории до 63 килограммов на ковер выйдет призер первенства мира U-23 и первенства Европы U-20 Дорджи Шунгурциков, также представляющий Химки. В весе до 77 килограммов за медали поборется призер европейского первенства U-23 Данил Григорьев из Воскресенск.

В турнире по женской борьбе Московскую область будут представлять две спортсменки. В весовой категории до 53 килограммов выступит призер первенства Европы U-23 Екатерина Карпушкина из Чехов. В категории до 68 килограммов на соревнования отправится призер мирового первенства U-23, а также победительница европейских и мировых первенств среди юниоров Алина Шевченко из Егорьевска.

Турнир станет первым с 2021 года, на котором российские борцы выступят под национальным флагом.