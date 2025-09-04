Подмосковные спортсмены выступили на международном турнире по хоккею на траве

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на международном турнире по хоккею на траве «Кубок наций», играя в составе сборных России. Соревнования проходили в Казани с 25 по 30 августа и собрали команды из России, Белоруссии и Казахстана.

В женском финале победу одержала «Сборная России», в составе которой выступали Варвара Зимина, Кристина Куликова, Ксения Санина, Юлия Редькина и Алина Халимова. Серебро завоевала «Сборная России-2», где играли Кристина Быкова, Марина Воронова, Арина Дерябина, Александра Ерошина, Ульяна Коробова, Алена Ладышкина, Татьяна Лебедева, Ксения Советова и Дарья Уткина. Финальная встреча закончилась со счетом 1:1, и только серия буллитов определила победителя. Бронза досталась сборной Белоруссии.

Лучшим игроком женского турнира стала подмосковная хоккеистка Кристина Быкова, а Алина Халимова была признана лучшим полузащитником.

В мужском турнире золото выиграла «Сборная России» с участием Дмитрия Кураева, Сергея Лепешкина и Алексея Самылкина. Бронзовыми призерами стали подмосковные спортсмены из «Сборной России-2» — Петр Агапов, Лев Разумовский, Константин Седых, Вадим Смолко и Дмитрий Фишин. Серебро также оказалось у сборной Белоруссии.