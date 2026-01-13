Подмосковные спортсмены выиграли золото на Кубке России по лыжному двоеборью

Федерация прыжков с трамплина на лыжах России

Фото: Федерация прыжков с трамплина на лыжах России

Лыжники из Московской области Арсений Хохлов и Виталий Шаршавин одержали победу на пятом этапе Кубка России по лыжному двоеборью. Спортсмены, представлявшие областной Центр олимпийских видов спорта, получили золотые медали в командном спринте.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: прыжках с трамплина и командной гонке преследования. Подмосковная пара показала лучший результат в прыжках с трамплина К-90 и в лыжной гонке на 7,5 километра.

Второе место на пьедестале заняли спортсмены из Свердловской области Самир Мастиев и Алексей Цветков. Бронзовыми призерами этапа стали представители Санкт-Петербурга Давид Ибрагимов и Николай Корин.

Соревнования Кубка России по лыжному двоеборью проходят в Нижнем Тагиле с 9 по 14 января в рамках федеральной программы «Спорт России».