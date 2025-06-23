Подмосковные спортсмены выиграли турнир по пожарно-спасательному спорту в Брянске

В Брянске прошел 55-й открытый чемпионат Главного управления МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На соревнования съехались команды из Московской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню на 2-й и 4-й этажи, а также преодоление полосы препятствий.

По итогам чемпионата победу в командном зачете одержала сборная МЧС по Московской области. Второе место заняла команда из Курской области, а бронзу завоевала сборная Брянской области.