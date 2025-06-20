Спортсмены из Московской области стали обладателями трех наград на международном фестивале по кендо «Звезды белых ночей». В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России, Беларуси, Грузии и Китая. В копилке Подмосковья оказались золото и две бронзы, сообщили в Минспорта МО.
Фестивал по традиционному японскому фехтованию проходил с 13 по 15 июня в Санкт-Петербурге.
Призовые места в юниорском первенстве в составе сборной ЦФО заняли Кирилл Данилов и Никита Покушев из Егорьевска. Также регион заявил о себе в командном зачете, заняв третью строчку и получив за это бронзовую награду.
Кроме соревнований на площадке были организованы мастер-классы от ведущих сенсеев, показательные выступления и встречи с представителями федераций кендо.
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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на международном турнире по кендо
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