Подмосковные спортсмены выиграли три медали на международном турнире по кендо

Спортсмены из Московской области стали обладателями трех наград на международном фестивале по кендо «Звезды белых ночей». В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России, Беларуси, Грузии и Китая. В копилке Подмосковья оказались золото и две бронзы, сообщили в Минспорта МО.

Фестивал по традиционному японскому фехтованию проходил с 13 по 15 июня в Санкт-Петербурге.

Призовые места в юниорском первенстве в составе сборной ЦФО заняли Кирилл Данилов и Никита Покушев из Егорьевска. Также регион заявил о себе в командном зачете, заняв третью строчку и получив за это бронзовую награду.

Кроме соревнований на площадке были организованы мастер-классы от ведущих сенсеев, показательные выступления и встречи с представителями федераций кендо.