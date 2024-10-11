Подмосковные спортсмены выиграли свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу

Подмосковье выиграло свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу. Они получили 56 золотых, 69 серебряных и 86 бронзовых наград.

Подмосковье показало лучший результат на турнире в неофициальном зачете среди регионов России, суммарно завоевав 211 медалей. Их них 109 наград сборная получила в первый день соревнований, еще 102 — во второй.

Турнир прошел в Москве, в нем участвовали более тысяч спортсменов. Подмосковье представили жители Лыткарина, Протвина, Люберец, Домодедова, Красногорска и других муниципалитетов.

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