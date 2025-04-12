Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на первенстве России по боксу

Боксеры из Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве России среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования прошли в Суздале со 2 по 12 апреля. В турнире приняли участие 530 боксеров из разных регионов России.
В копилке наград региона оказались одно золото, три серебра и две бронзы, передают в министерстве физической культуры и спорта МО.
Среди девушек победительницей турнира стала Ксения Вишневская из Королева. Второе место забрала Виктория Климова из Домодедова. Бронза оказалась у спортсменки из Воскресенска Алены Дузенко.
Две серебряные медали Подмосковью принесли Спартак Петросян из Королева и Давид Карабабаев из Чехова. Третье место получил химчанин Тигран Нахатакян.
Также Давида Карабабаева удостоили специального приза «За волю к победе».
Соревнования послужили для ребят отборочным этапом на европейские турниры.
Кроме того, для участников первенства провели открытую тренировку. Мастер-класс организовал заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу среди профессионалов Федор Чудинов.
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