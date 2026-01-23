Подмосковные спортсмены выиграли серебро на Кубке России по пятиборью

Мужская сборная Подмосковья выиграла серебро на Кубке России по современному пятиборью. Соревнования проходили в Кирове.

Как сообщили в областном Минспорте, в состав команды вошли воспитанники Училища олимпийского резерва № 3 в Химках Григорий Докучаев, Егор Громадский, Максим Копиченко и Павел Абакумов.

По итогам финала сборная Подмосковье заняло второе место. Золото досталось соперникам из Москвы, а бронза — Краснодарскому краю.

В состав женской сборной вошли Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева. Они заняли пятое место.

Соревнования проходили с 19 по 22 января на базе манежа и бассейна спортивного комплекса «Вересники» в Кирове в рамках федеральной программы «Спорт России».