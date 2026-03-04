Подмосковные спортсмены выиграли медали на Кубке России по горнолыжному спорту

На этапе Кубка России по горнолыжному спорту подмосковные спортсмены показали отличные результаты, завоевав две золотые и одну бронзовую медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях в дисциплине «слалом» победу одержала Виталина Гирина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра. Второе и третье места заняли представительницы Магаданской области и Алтайского края соответственно.

Среди мужчин лучшим стал Семен Ефимов, также выступающий за областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра. Бронзовую медаль выиграл Артемий Семенов, еще один представитель Московской области. Серебряным призером стал горнолыжник из Калужской области.

VII и VIII этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом» проходят с 1 по 6 марта 2026 года в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

