Подмосковные спортсмены выиграли еще 4 медали на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковные спортсмены выиграли еще четыре медали на Кубке России по сноуборду. Они завоевали золото и три серебра.

Как рассказали в региональном Минстпорте, золото в дисциплине «сноуборд-кросс» Арсений Томин из Дмитрова. В этой же категории серебро досталось его земляку Даниле Баранову. Третье место занял сноубордист из Новосибирской области.

Серебряным призером среди женщин стала Анастасия Привалова, а золото и бронзу получили ее соперницы из Красноярского края и Москвы соответственно.

Еще одно серебро региону принесла Полина Мулендеева.

Ранее две медали первого этапа Кубка России выиграл Арсений Томин.

Соревнования проходили в городе Лабытнанги с 30 ноября по 5 декабря.