Подмосковные спортсмены выиграли еще 4 медали на этапе Кубка России по сноуборду
Подмосковные спортсмены выиграли еще четыре медали на Кубке России по сноуборду. Они завоевали золото и три серебра.
Как рассказали в региональном Минстпорте, золото в дисциплине «сноуборд-кросс» Арсений Томин из Дмитрова. В этой же категории серебро досталось его земляку Даниле Баранову. Третье место занял сноубордист из Новосибирской области.
Серебряным призером среди женщин стала Анастасия Привалова, а золото и бронзу получили ее соперницы из Красноярского края и Москвы соответственно.
Еще одно серебро региону принесла Полина Мулендеева.
Ранее две медали первого этапа Кубка России выиграл Арсений Томин.
Соревнования проходили в городе Лабытнанги с 30 ноября по 5 декабря.