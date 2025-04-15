Подмосковные спортсмены выиграли две медали на чемпионате России по плаванию

В Казани с 13 по 18 апреля проходит чемпионат России по плаванию. В первый день соревнований спортсмены из Подмосковья выиграли две медали.

Два представителя региона Иван Гирев и Роман Акимов в мужских стартах на дистанцию 200 метров вольным стилем заняли второе место, продемонстрировав одинаковый результат.

На национальном первенстве состязаются 811 спортсменов из 72 регионов России.

Лучшие по результатам отборочного турнира пловцы страны в июле отправятся в Сингапур, чтобы выступить на чемпионате мира по водным видам спорта.

Соревнования проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».