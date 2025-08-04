Подмосковные спортсмены выиграли две медали на чемпионате России по гольфу
Чемпионат России по гольфу среди мужчин и женщин прошел в Свердловской области с 28 июля по 3 августа. Спортсмены из Московской области выиграли на соревнованиях две медали.
Команда из региона заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только столичным гольфистам.
Егор Ерошенко выиграл золото в мужском зачете. Эта победа стала для него четвертой в карьере на чемпионатах России.
В женском турнире Анна Шульце лидировала после трех раундов, но в решающий день уступила первенство москвичке Екатерине Прохоровой и получила серебряную медаль.
«Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» — отметил первый вице-президент федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.
За сборную региона на чемпионате выступили 23 спортсмена.