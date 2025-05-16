Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе

Спортсмены из Подмосковья завоевали девять наград на первенстве Центрального федерального округа по велоспорту-шоссе, которое прошло в Воронеже с 12 по 15 мая. В копилке команды два золота, шесть серебряных и одна бронзовая медаль.
Как рассказали в региональном Минспорте, золото получили Александра Белова из Электростали, а также Андрей Плитарак из Одинцова, серебро получили Александра Белова, Анастасия Дьячкова из Фрязина, Андрей Плитарак, а также Никита Виноградов из Фрязина. Александра Белова также получила бронзу в индивидуальной гонке.
Всего в турнире участвовали представители семи регионов России. Мероприятие проводилось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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