Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе

Спортсмены из Подмосковья завоевали девять наград на первенстве Центрального федерального округа по велоспорту-шоссе, которое прошло в Воронеже с 12 по 15 мая. В копилке команды два золота, шесть серебряных и одна бронзовая медаль.

Как рассказали в региональном Минспорте, золото получили Александра Белова из Электростали, а также Андрей Плитарак из Одинцова, серебро получили Александра Белова, Анастасия Дьячкова из Фрязина, Андрей Плитарак, а также Никита Виноградов из Фрязина. Александра Белова также получила бронзу в индивидуальной гонке.

Всего в турнире участвовали представители семи регионов России. Мероприятие проводилось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».