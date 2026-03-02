Подмосковные спортсмены выиграли 8 медалей на первенстве России по бадминтону

Спортсмены Подмосковья показали высокие результаты на личном первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Они выиграли восемь медалей различного достоинства — четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую.

В составе сборной региона выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Щелкова.

Абсолютным чемпионом соревнований признали Валентина Семенова, который выиграл сразу в трех дисциплинах: одиночном разряде, в мужской паре, а также в миксте.

Еще три медали представители Московской области получили в одиночных категориях. Победу среди девушек одержала Марина Тарасова, а серебряные медали получили Захар Кель и Василиса Ицкова из Воскресенска. Дополнительное серебро Кель завоевал в смешанном разряде в дуэте с Софией Сыпко, представившей Новосибирск.

Бронзовую медаль турнира выиграл Илья Козловский из клуба «Спартак-Орехово» из Орехово-Зуева, выступавший в парной категории вместе с Алексеем Ивановым из Нижнего Новгорода.

Турнир проходил в Казани с 24 февраля по 1 марта и был организован в рамках федеральной программы «Спорт России».