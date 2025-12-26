Подмосковные спортсмены выиграли 8 медалей на Кубке России по фехтованию

Сборная Подмосковья выиграла восемь наград на Кубке России по фехтованию. Спортсмены получили два золота, четыре серебра и две бронзы.

В финальный день соревнований женские команды Подмосковья выиграли серебро и бронзу в состязаниях по рапире. Как рассказали в региональном Минспорте, «Московская область-1» встретилась с соперниками из Курской области. В состав квартета вошли Ксения Глебова из Одинцова, Айла Мамедова и Анна Соловьева из Краснознаменска, а также Лейла Пириева из Химок. Третье место в этой категории досталось команде «Московская область-2», которую представили Арина Вольская из Одинцова, София Дзобаева, Милана Левчук и Стефания Часовникова из Краснознаменска.

Ранее Алина Ключникова получила золото в личном первенстве, а Яна Егорян заняла второе место. Дмитрий Швелидзе завоевал серебро, а мужская сборная — бронзу. Григорий Семенюк занял третье место, а еще одно золото получил квартет Дмитрия Швелидзе, Георгия Бруева, Михаила Казмина и Владимира Толасова.

Всего к финалу сборная региона завоевала восемь наград.

Соревнования проходили в Смоленске с 18 по 25 декабря в рамках федеральной программы «Спорт России». Подмосковье представили 58 фехтовальщиков.