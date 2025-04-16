Подмосковные спортсмены выиграли 7 медалей на всероссийском турнире по боксу

В Химках завершился всероссийский турнир по боксу среди юниоров 17–18 лет, посвященный олимпийскому чемпиону Александру Лебзяку. На счету спортсменов из Подмосковья две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Победителями стали Александр Цхай из Наро-Фоминска в категории до 48 килограммов и Джахпар Газимагомедов из Подольска в категории до 92 килограммов.

Серебро досталось Роману Полякову из Чехова, Григорию Григоряну из Химок и Камалитдину Абдуллаеву из Наро-Фоминска. На третью ступень пьедестала взошли Назар Хазов из Мытищ и Михаил Крюк из Балашихи.

В финальный день турнира также поздравили девушек из Подмосковья — призерок чемпионата мира. Серебро у Юлии Чумгалаковой, бронза — у Елены Бабичевой.

Напомним, соревнования проходили с 7 по 13 апреля и собрали 64 боксера из 23 регионов России. Это уже четвертый турнир на призы Лебзяка, и он стали важной ступенью в карьере молодых спортсменов. Соревнования организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».