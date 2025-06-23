Подмосковные спортсмены выиграли 7 медалей на Кубке России по легкой атлетике

Во второй день соревнований Кубка России по легкой атлетике, проходящих в Жуковском, сборная Московской области пополнила копилку еще четырьмя наградами. В активе команды — одно серебро и три бронзы.

Серебряным призером в мужском забеге на 1500 метров стал Константин Холмогоров из Жуковского. Третье место на этой же дистанции занял его земляк Владимир Никитин. Еще одну бронзу для Подмосковья выиграл Максим Федяев из Звенигорода, оказавшийся на третьем месте по итогам забега на 400 метров. В женском метании молота на подиум поднялась Елизавета Царева из Жуковского, завершившая соревнования с бронзовой медалью.

Напомним, в первый день турнира подмосковные спортсмены уже завоевали три награды. Серебро в беге с барьерами на 400 метров среди женщин взяла Кристина Вершинина, а среди мужчин в этой же дисциплине вторым стал Владимир Лысенко. Еще одну серебряную медаль принес команде Андрей Романов в метании молота.

Кубок России по легкой атлетике проходит с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском. В соревнованиях участвуют более 700 спортсменов из разных регионов страны. Московскую область на турнире представляют 54 легкоатлета.