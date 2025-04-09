Подмосковные спортсмены выиграли 6 медалей на турнире по прыжкам в воду

Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья» прошли в Рузе с 3 по 6 апреля. Спортсмены из региона выиграли шесть медалей.

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области рассказали, что золотые награды получила Виктория Казанцева. Она стала лучшей в прыжках с трамплина на один и три метра, а также в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В этой же категории бронзовые медали выиграли выступившие в паре спортсменки Елизавета Леонова и Анастасия Степанова. Такой же награды удостоился тандем Владислава Качанова и Ильи Надеева.

Кроме того, Качанов занял третье место в категории «прыжки с трамплина на три метра».