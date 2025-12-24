Подмосковные спортсмены выиграли 6 медалей на Кубке России по фехтованию

В Смоленске с 18 по 25 декабря проходит Кубок России по фехтованию. Подмосковье на соревнованиях представляют 58 спортсменов.

Сборная региона пополнила свою коллекцию медалей, завоевав еще три награды.

Мужская команда в дисциплине «шпага» поднялась на высшую ступень пьедестала. В составе победителей выступили Дмитрий Швелидзе, Георгий Бруев, Михаил Казмин и Владимир Толасов, которые представляют Областной центр олимпийских видов спорта и училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде.

Женская сборная Московской области по шпаге взяла серебро, уступив столичной команде. За медаль боролись шпажистки из разных округов — Анастасия Забелина, Татьяна Гудкова, Лилана Черчесова и Кристина Ясинская.

Бронзовую медаль регион получил в соревнованиях по рапире среди мужских команд.

Помимо этого, в личном первенстве рапиристов третье место занял Григорий Семенюк из Одинцова, который разделил ступень с соперником из Санкт-Петербурга.

В общей сложности на счету Подмосковья шесть медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая.