Подмосковные спортсмены выиграли 6 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на чемпионате России по прыжкам в воду. Пловцы получили три зхолота и три серебра.

Как рассказали в областном Минспорте, Елизавета Кузина из Электростали принесла Московской области две золотые медали в финальный день чемпионата. Она победила в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с Кристиной Ильиных из Свердловской области, а также в смешанных синхронных прыжках с Ильей Молчановым из Москвы.

Ранее Кузина завоевала два серебра в индивидуальных прыжках с метрового и трехметрового трамплина. Ее успехи позволили войти в состав национальной сборной на чемпионат мира в Сингапуре.

Александр Бондарь добавил в копилку региона третье золото, победив в смешанных синхронных прыжках с вышки. Виктория Казанцева из Электростали взяла серебро в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Чемпионат проходил в Екатеринбурге с 17 по 22 июня. В соревнованиях участвовали более двухсот спортсменов из 16 регионов страны. Подмосковная команда завершила турнир с тремя золотыми и тремя серебряными наградами.

Соревнования проведены в рамках федеральной программы «Спорт России».