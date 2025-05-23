Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на соревнованиях по прыжкам в воду

В Санкт-Петербурге с 15 по 19 мая прошли всероссийские соревнования по прыжкам в воду. Спортсмены из Подмосковья выиграли на турнире пять медалей.
Елизавета Кузина заняла первое место сразу в трех дисциплинах: «трамплин один метр», «трамплин три метра» и «трамплин три метра — синхронные прыжки». Серебро в синхронных прыжках выиграл Владислав Качанов.
Бронзовую медаль Московской области принесла в той же категории Виктория Казанцева.
На соревнованиях в Санкт-Петербурге собрались свыше 170 спортсменов из девяти регионов России.
Турнир прошел по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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