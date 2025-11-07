Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан». Они завоевали одно золото и четыре серебра.

Как сообщили в областном Минспорте, золотую медаль в женских соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина получила Елизавета Кузина. Она также взяла серебро в дисциплине «трамплин один метр».

Второе место также заняли Илья Надеев и Владислав Качанов. Еще два серебра Илья Надеев взял в синхронных прыжках с вышки.

Соревнования проходили с 31 октября по 5 ноября в Казани. В них участвовали спортсмены из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.