Подмосковные спортсмены выиграли 44 медали на первенстве России по грэпплингу

Борцы из Подмосковья завоевали девять золотых, 12 серебряных и 23 бронзовых медалей на первенстве России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В общем зачете по грэпплингу сборная Подмосковья заняла третье место среди 59 команд со всей страны, уступив Москве и Республике Дагестан. В дисциплине грэпплинг-ги подмосковные спортсмены также стали третьими. Лидером стала команда из Новосибирской области, а второе место занял Краснодарский край.

​«Мне посчастливилось принять участие в первенстве России по грэпплингу и испытать свои силы на одном из самых тяжёлых и конкурентных турниров в нашей стране, а также побороться за путёвку на первенство мира. Это, можно сказать, исторические соревнования, ведь в этом году в них принимает участие рекордное количество человек из рекордного количества регионов нашей страны», — поделился эмоциями Станислав Григорьев из Красногорска.

Соревнования проходили с 18 по 23 июня в Каспийске, на арене дворца спорта имени Али Алиева. В этом году турнир побил рекорд по числу участников — он охватил 1,4 тысячи спортсменов из 59 регионов России. Победители получили возможность представлять страну на первенстве мира, которое пройдет в ноябре в Греции. Напомним, первенство России организовали по госпрограмме «Спорт России».