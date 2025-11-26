Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на всероссийском турнире по стрельбе

Спортсмены из Московской области успешно выступили на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в Ижевске с 19 по 28 ноября. Они взяли четыре медали: одно золото, два серебра и одну бронзу.

Золотую награду в смешанных парах в дисциплине «пневматический пистолет 10 метров» выиграли Диана Данилова из Краснознаменска и Антон Аристархов из Ногинска. Второе место заняла команда Москвы, третье — стрелки из Вологодской и Костромской областей, а также Красноярского края.

Антон Аристархов также отличился в мужском личном первенстве на дистанции десять метров, где занял второе место. Золото у спортсмена из Москвы, бронза — у представителя Бурятии. Серебряную медаль в женском одиночном зачете в дисциплине «пневматический пистолет» завоевала Софья Никулина из Дмитрова, первое место досталось стрелку из Кемеровской области, третье — спортсменке из Омской области. В этой же мужской дисциплине Антон Аристархов добавил в копилку команды бронзу.

Напомним, в турнире участвуют более 200 спортсменов из 35 регионов страны. Соревнования проводят по федеральной программе «Спорт России».