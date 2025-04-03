Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на соревнованиях по пулевой стрельбе

В Майкопе с 23 марта по 1 апреля проходили первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Спортсмены из Подмосковья заняли на состязаниях призовые места.

В дисциплине «винтовка пневматическая 10 метров» на первенстве России команда юниоров до 19 лет «Московская область-1» выиграла золотую медаль. Коллектив состоял из Тимофея Алейникова, Ивана Колесника и Степана Ермолаева. Кроме того, Алейников занял второе место в личном зачете.

Спортсмен из Подмосковья также получил серебряную и бронзовую медали всероссийских соревнований.

Мероприятия проводили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».