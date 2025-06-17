Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на соревнованиях по кольцевым гонкам

Фото: РСКГ

На автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом 13 и 14 июня прошли чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам. Пилоты из Подмосковья стали обладателями четырех наград на втором этапе соревнований.

Участник из Балашихи Алексей Хаиров взял золото в первой гонке в категории «Спортпрототип CN» и серебро – во второй. Он также стал лидером в общем зачете этапа. 

Автогонщик из Мытищ Кирилл Киракозов занял третью позицию в турнирной таблице по сумме очков.

Павел Петрухин одержал победу в первом заезде и занял второе в рамках второй гонки. В зачете «Legends 600» ему досталось итоговое первое место. Ему уступил Вячеслав Киселев, поднявшийся на вторую строчку.

В стартах участвовали свыше 100 пилотов.

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