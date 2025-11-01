Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на первенстве России по бобслею

Подмосковье выиграло четыре золотые медали на первенстве России по бобслею среди спортсменов до 21 года. Соревнования проходили с 25 по 31 октября в Сочи в рамках государственной программы «Спорт России».

Как рассказали в региональном министерстве спорта, представительница Подмосковья Нина Клименко обошла соперниц из Москвы и Башкортостана в дисциплине «монобоб». Она также выиграла в «двухместном экипаже».

Еще один подмосковный спортсмен Дамир Мацарь получил две золотые медали. Он выступал в двухместном и четырехместном экипаже. Вместе с ним к финишу пришли коллеги по команде из Красноярского и Краснодарского краев.