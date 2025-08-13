Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на летней спартакиаде по парусному спорту

Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на четвертой летней спартакиаде по парусному спорту. Они получили золото, серебро и две бронзы.

Как рассказали в областном Минспорте, золотую медаль в дисциплине «класс-Лазер-радиал» завоевала Софья Юнчикова из Долгопрудного. Второе место заняла ее соперница из Санкт-Петербурга, а третье — представительница Краснодарского края.

Софья Дорохина получила серебро в дисциплине «класс-Луч-радиал», а бронзовым призером в дисциплине «класс-Финн» стал Вячеслав Удалов.

Кроме того, Михаил Карелин и Елизавета Попова заняли третье место в «класс-470-смешанный».

Соревнования проходили с 6 по 12 августа в таганроге в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали 102 человека из 18 регионов.