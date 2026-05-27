Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на Кубке Защитников Отечества в Калуге

Представители Подмосковья высиграли четыре медали на Кубке Защитников Отечества, который прошел во Дворце спорта «Центральный» в Калуге. Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

Как рассказали в региональном Минспорта, победителем соревнований стал Алексей Кардашевский. Он занял второе место в стрельбе из лука. Серебро в пауэрлифтинге взял Аракел Саносян. Бронза досталась команде по волейболу сидя.

Всего в турнире участвовали более 200 атлетов из девяти регионов страны. Они соревновались в девяти дисциплинах, включая волейбол сидя, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, плавание, настольный теннис и другие.