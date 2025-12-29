Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на Кубке России по лыжному двоеборью

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на втором и третьем этапе Кубка России по лыжному двоеборью. Они выиграли одно золото, два серебра и одну бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, в мужских соревнованиях в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования пять километров» Виталий Иванов и Владимир Малов заняли второе и третье места. Бронзу получил их соперник из Свердловской области.

На третьем этапе соревнований в «трамплине К-95, гонка преследования 10 километров» серебро и бронза достались Арсению Хохлову и Виталию Шаршавину. Первое место получил представитель Свердловской области.

Соревнования пройдут до 28 декабря в Чайковском в рамках федеральной программы «Спорт России».