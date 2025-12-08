Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на Кубке России по дзюдо

Сборная Подмосковья выиграла четыре медали на Кубне России по дзюдо. Спортсмены получили одно золото, одно серебро и две бронзы.

Как сообщили в областном Минспорте, золото получил Дарья Захарова. В финале она одержала победу над соперницей из Новосибирской области. Третье место досталось подмосковной спортсменке Анастасии Мороз.

«Мне было достаточно трудно, потому, что этот год для меня выдался немного неудачным. Были поражения. Но я собралась и все-таки выиграла Кубок России. Мы с тренером проработали моменты, я готовилась и была уверена в себе», — сказала Дарья Захарова.

Серебро получил Иван Золотов, уступив спортсмену из Тюменской области.

Еще одну бронзу завоевала Виктория Карсанова.

Соревнования проходили в Череповце с 5 по 7 декабря в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали более 300 человек.