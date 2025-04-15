Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов

​Кубок Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет прошел с 12 по 13 апреля в Тбилиси. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях по две золотые и серебряные медали.

В весовой категории до 50 килограммов первое место занял Илья Топтыгин из Щелкова. С среди спортсменов до 55 килограммов победу одержал его брат Алексей. Второе место в этой категории досталось Артуру Саркисяну из Химок.

Еще одно серебро Московской области принес Тимур Алиев из Фрязина, который выступил в весе до 81 килограмма.

На Кубке Европы общекомандный зачет возглавила сборная России, которая выиграла 27 медалей. В соревнованиях приняли участие 340 спортсменов из 15 стран.