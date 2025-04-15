Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов

Кубок Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет прошел с 12 по 13 апреля в Тбилиси. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях по две золотые и серебряные медали.
В весовой категории до 50 килограммов первое место занял Илья Топтыгин из Щелкова. С среди спортсменов до 55 килограммов победу одержал его брат Алексей. Второе место в этой категории досталось Артуру Саркисяну из Химок.
Еще одно серебро Московской области принес Тимур Алиев из Фрязина, который выступил в весе до 81 килограмма.
На Кубке Европы общекомандный зачет возглавила сборная России, которая выиграла 27 медалей. В соревнованиях приняли участие 340 спортсменов из 15 стран.
ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму
Рекордная партия. Силовики под Челябинском изъяли почти треть тонны наркотиков
Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил продажи алкоголя
Мастер-класс по рисованию пройдет во Фрязинском лесопарке 17 апреля
Благоустройство дворовых территорий началось в Орехово-Зуевском округе
Уроки электробезопасности провели для школьников в 5 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте