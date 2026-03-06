Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионате России по самбо

Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате России по самбо. Они завоевали два золота и два серебра.

Как рассказали в региональном Минспорте, Карина Черевань из Можайска показала лучший результат в своей весовой категории. Она одержала победу над соперницами из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей.

Среди мужчин золото взял Степан Солдатенков из Королева. В этой же категории серебро завоевал самбист из Краснодарского края, а третье место досталось представителям Пензенской и Свердловской областей.

Серебро получили Кирилл Харьков и Савелий Солдатенков.

Победители соревнований получили право представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в ноябре. Обладатели серебряных медалей прошли отбор в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы.

Чемпионат России по самбо проходил с 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге в рамках федеральной программы «Спорт России».