Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионате России по пятиборью

Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин и женщин прошел с 16 по 20 июня на площадках центра «Северный» и московской академии. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях четыре медали.
Егор Громадский, Григорий Докучаев и Максим Копиченко заняли первое место в командном зачете. В личном первенстве Громадский подтвердил статус сильнейшего пятиборца страны, а Докучаев стал серебряным призером. Особые поздравления заслужил Копиченко, выполнивший в рамках турнира норматив мастера спорта.
Не менее успешно выступили и подмосковные спортсменки. Трио в составе Анастасии Чистяковой, Гульназ Губайдуллиной и Полины Баршенцевой завоевало серебро женского командного первенства.
Все медалисты представляют городской округ Химки, где проходят тренировки.
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