Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на межрегиональном турнире по киле

Подмосковные ватаги вновь доказали мастерство в традиционной русской игре — киле. На межрегиональном турнире, который прошел в Дзержинском, команды из региона заняли весь пьедестал почета.

Соревнования провели в манеже стадиона «Орбита» 24 января. За главный трофей боролись сильнейшие коллективы не только Подмосковья, но также Москвы и Владимирской области.

Победу одержала люберецкая ватага «Любера». Второе место заняла региональная сборная «Наш Дом», а бронзовыми призерами стали хозяева площадки — команда «1380 килАтонн» из Дзержинского.

Еще одна подмосковная команда, ЛЛК (Люберецкие Любители Килы), вошла в шестерку сильнейших.

В ноябре минувшего года подмосковные ватаги уже блистали на всероссийском турнире «Богатырская сеча» в Москве. Тогда чемпионами в детском дивизионе стали спортсмены из Раменского округа («Спарта»), а взрослая сборная «Наш дом» выиграла серебряные медали.

Кила — это исконно русская командная игра с мячом, которая сочетает в себе силу, ловкость и стратегию. Из дворовой забавы она выросла в настоящий национальный спорт с собственной федерацией, представленной уже в 53 регионах России и за рубежом.

Высокий статус килы как национального спорта подтвердил конкурс «Ты в игре», где проект «Кила — национальный спорт России» получил главный приз от министра спорта Михаила Дегтярева.