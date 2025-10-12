Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на Кубке мира по кикбоксингу

Кикбоксеры из Истры удостоились одной золотой и двух бронзовых медалей на Кубке мира World Cup Diamond WPKA среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Виктория Жигульская стала первой в дисциплине «лоу-кик». Она выступала в весовой категории до 60 килограммов.

​«Долгожданный Кубок мира возобновился на территории России. Это большое событие для кикбоксинга. Подготовка к соревнованиям началась с августа. ≪…≫ На данном турнире была большая конкуренция», — отметила победительница.

Кроме того, девушка поблагодарила свой родной клуб, тренера, а также родителей за терпение и поддержку.

​Также в дисциплине «лоу-кик», но среди юниоров, в весовой категории до 71 килограмма тройку сильнейших замкнул Владимир Елисеев.

Еще одна бронза оказалась на счету Подмосковья благодаря Магомедали Исмаилову. Спортсмен выступал в дисциплине «к1» до 81 килограмма.

Все кикбоксеры представляли клуб единоборств THE RING и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

Подмосковное министерство спорта напомнило, что Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA проходит с 5 по 12 октября в Республике Чувашия. Участвуют в соревнованиях более шести тысяч спортсменов из 40 стран.