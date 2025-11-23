Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на Кубке международной лиги по биатлону

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на турнире «Ланта GV GOLD Кубок международной лиги клубного биатлона». В копилке региона оказались серебро и две бронзы.

Второе и третье места в женском масс-старте на 10 километров заняли Кристина Резцова из Химок и Анастасия Халили из Павловского Посада соответственно. Первой в гонке стала биатлонистка из Ханты-Мансийска.

Бронзу по итогам масс-старта на 12,5 километра среди мужчин удалось получить Кариму Халили из Сергиева Посада. Первое и второе места оказались у биатлонистов из Алтайского края и Ханты-Мансийска.

В подмосковном Минспорте напомнили, что соревнования проходят с 22 по 23 ноября в Ханты-Мансийске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участие в турнире принимают 20 команд, которые борются за победу в масс-старте и смешанной эстафете.