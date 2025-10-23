Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на чемпионате и первенстве мира по ушу

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на чемпионате и первенстве мира по традиционному ушу. Они завоевали одно золото и два серебра.

Как рассказали в региональном Минспорте, на первенстве мира победу одержал представитель Подмосковья Виктор Хремчуков. Он показал лучший результат в дисциплине «кунгфу-традиционное ушу шуанбин».

Еще две медали чемпионата в копилку области добавил Ильяс Хуснутдинов. Он занял вторые места в «кунгфу-традиционное ушу дуаньбин» и «кунгфу-традиционное ушу III группа чацюань».

Всего сборная России получила 54 награды: 23 золотых, 20 серебряных и 11 бронзовых.

Соревнования проходили с 15 по 20 октября в городе Эмейшань в Китае. В них участвовали боле пяти тысяч человек.