Подмосковные спортсмены выиграли 3 бронзы на Кубке России по пулевой стрельбе

Спортсмены из Московской области выиграли три бронзовые медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 15 по 25 сентября в комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово Дмитровского округа, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Екатерина Бакулина из Дмитрова стала третьей в стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. Аналогичный результат показал Иван Колесник в мужском зачете. Еще одну бронзу в смешанной паре завоевали Ольга Щербакова из Жуковского и Тимур Берлинский из Химок в олимпийском упражнении с пневматической винтовкой на 10 метров.

В программу турнира входят соревнования из малокалиберного и пневматического оружия, а также финал Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия.

Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России».