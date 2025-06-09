Подмосковные спортсмены выиграли 26 наград на международном турнире по ушу

Команда Подмосковья показала впечатляющий результат на международном турнире «Московские звезды ушу», завоевав 26 наград. В копилке региона девять золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей.

Как рассказали в региональном Минспорте, в дисциплине «саньда» чемпионами стали Виктория Крюкова, Мария Егорова, Екатерина Минеева и Виктория Репьева. В традиционных видах ушу отличились Мария Якушина, Андрей Бойков и Иван Астафьев.

Серебро завоевали Екатерина Вальчук, Дмитрий Слабун и Арсений Шпагин. Бронзовыми призерами стали Абдулмалик Шадманов, Константин Агасян, Никита Филатов, Василий Романов и Игорь Мехтиев.

В дисциплинах таолу, кунгфу, юнчуньцуань золотые и серебряные награды получили Мария Якушина, Андрей Бойков и Иван Астафьев. Также лучший результат показали Максим Иванов и Алиса Бойкова.

Турнир собрал более тысячи участников из 15 стран, включая Китай, Индию и Казахстан. Соревнования проходили с 1 по 7 июня в Московском дворце ушу.