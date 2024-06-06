Подмосковные спортсмены выиграли 25 медалей на «Большой московской регате»
Подмосковные спортсмены выиграли семь золотых, одиннадцать серебряных и семь бронзовых медалей на международных соревнованиях по гребному спорту «Большая московская регата». В турнире приняли участие более 1300 спортсменов из России, Кубы, Сербии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, золото завоевали Мария Жовнер, Анастасия Любич, Роман, Анастасия Середа, Анна Кореневская и Виктория Луганская.
Международные соревнования «Большая Московская Регата» по гребному спорту прошли с 29 мая по 3 июня 2024 года в Москве. В этом году турнир посвятили 20-летию победы российской мужской парной четверки на Олимпийских играх в Афинах. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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