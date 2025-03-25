Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях по ВМХ

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на первом этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по ВМХ. Они завоевали золотую и серебряную награду.

Как рассказали в региональном Минспорте, Елена Малышева получила золотую медаль на первом этапе Кубка России в дисциплине «ВМХ-фристайл-парк». София Непрынцева получила серебро на всероссийских соревнованиях.

Турниры прошли 23 и 24 марта в Красноярске в рамках госпрограммы«Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали 80 человек из 12 регионов.