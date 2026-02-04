Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на турнире по пулевой стрельбе

Чемпионат России по пулевой стрельбе проходит в Ижевске с 25 января по 4 февраля. Участники из Подмосковья выиграли на соревнованиях две медали.

В дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров» среди мужчин бронза досталась мастеру спорта международного класса Антону Аристархову, который представил Ногинск. Его обошли соперники из Свердловской и Иркутской областей.

В той же категории среди смешанных пар еще одну бронзовую медали выиграли Дмитрий Бондарь и Софья Никулина из Дмитрова. Второе место заняли участники из Бурятии, а первое — из Москвы.

Соревнования проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».