Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на Спартакиаде учащихся по киокусинкай

Спортсмены из Подмосковья поднялись на вторую и третью ступени пьедестала в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по киокусинкай. В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона сообщили, что соревнования проходили с 27 по 29 августа в Саранске.

В дисциплине «кумите» серебряную награду в весовой категории от 60 до 65 килограммов получил Александр Данаджи из Раменского. Бронзовым призером в этой же дисциплине, но в весе до 50 килограммов, стал Максим Егоров из Орехово-Зуева.

За награды турнира боролись 79 участников из 22 субъектов России. Делегацию Подмосковья представляли восемь спортсменов. Основная соревновательная программа финала, включающая выступления в ката и поединки кумите среди юношей и девушек, состоялась 28 августа.

Киокусинкай в рамках Всероссийской спартакиады служит ключевым этапом отбора и подготовки спортивного резерва страны. Турнир проходил в рамках государственной программы «Спорт России».