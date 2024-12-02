Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на первенстве России по шорт-треку

Подмосковная команда завоевала две медали на первенстве России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона. Представители Московской области выиграли золото и бронзу.

Фаиля Аймалетдинова стала лучшей в многоборье среди юниорок. В смешанной эстафете на три тысячи метров команда Подмосковья завоевала бронзу. В состав команды вошли Аймалетдинова, Алиса Руссу, Вероника Шарай, Зорик Чогандарян, Вадим Марченко и Тимофей Алексеев. Победу одержала команда Москвы, серебро досталось Санкт-Петербургу.

Напомним, первенство России среди юниоров и юниорок 18-19 лет проходило с 28 ноября по 1 декабря 2024 года в Коломне.