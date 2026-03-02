Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на первенстве России по шорт-треку

Женская и мужская сборные команды Подмосковья вошли в число призеров первенства России по шорт-треку. Спортсмены заняли третьи места по итогам соревнований.

В финале эстафеты среди юниорок на дистанции три тысячи метров команда региона показала время четыре минуты 33,251 секунды. В состав коллектива вошли Вероника Шарай, Алиса Руссу, Полина Лазарева, Виктория Крамаренко и Маргарита Черепнина. Спортсменки представляли Коломну и Клин.

Аналогичный результат подмосковная команда показала и в мужской эстафете на той же дистанции. Бронзовые медали с результатом четыре минуты 16,631 секунды выиграли Егор Чекмарев, Дмитрий Власов, Сергей Тремаскин, Иван Киприн и Георгий Козулин. Участники приехали из Бронниц, Коломны и Клина.

Первенство по шорт-треку прошло с 26 февраля по 1 марта в Рыбинске в рамках федеральной программы «Спорт России».