Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на первенстве Европы по тхэквондо

Подмосковные спортсмены, представители областного Центра олимпийских видов спорта, УОР № 1 из Краснознаменска завоевали две бронзы на первенстве Европы по тхэквондо. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Третье место среди юниорок 57 килограммов заняла Даяна Бадмаева. Бронзу вместе с ней получила француженка, а золото и серебро — две турчанки.

Бронзовым призером среди юниоров 87 килограммов стал Егор Шефатов. Еще одна медаль за третье место оказалась у спортсмена из Греции. Лидером соревнований стал итальянец, второе место досталось представителю Польши.

В медальном зачете сборная России стала третьей. В ее копилке оказались одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Первое место у Турции, второе — у Италии.

В подмосковном Минспорте напомнили, что первенство Европы по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года проходило в Сербии. Соревнования длились шесть дней — с 10 по 15 декабря.