Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на Кубке России по пулевой стрельбе

Этап Кубка России по пулевой стрельбе завершился в селе Игнатово. Спортсмены из Московской области выиграли на соревнованиях две медали.
Антон Аристархов занял второе место в мужской дисциплине «пистолет пневматический 10 метров». Первенство в этом виде программы досталось стрелку из Иркутской области, а третью ступень пьедестала занял москвич.
Еще один успех принес подмосковный дуэт: в смешанных командных соревнованиях Антон Аристархов и Софья Никулина из Дмитрова выиграли бронзовую медаль.
Соревнования провели в рамках федеральной программы «Спорт России».
Для Аристархова этот успех стал продолжением победной серии — ранее он триумфально выступил на Открытом чемпионате Республики Беларусь по пулевой стрельбе.
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