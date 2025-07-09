Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на Кубке России по пулевой стрельбе

Этап Кубка России по пулевой стрельбе завершился в селе Игнатово. Спортсмены из Московской области выиграли на соревнованиях две медали.

Антон Аристархов занял второе место в мужской дисциплине «пистолет пневматический 10 метров». Первенство в этом виде программы досталось стрелку из Иркутской области, а третью ступень пьедестала занял москвич.

Еще один успех принес подмосковный дуэт: в смешанных командных соревнованиях Антон Аристархов и Софья Никулина из Дмитрова выиграли бронзовую медаль.

Соревнования провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Для Аристархова этот успех стал продолжением победной серии — ранее он триумфально выступил на Открытом чемпионате Республики Беларусь по пулевой стрельбе.