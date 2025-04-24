Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на кубке России по маунтинбайку

С 18 по 19 апреля в Краснодарском крае проходил второй этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайк. Подмосковные спортсмены выиграли на соревнованиях две золотые медали в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг».

Александра Ушакова, которая тренируется в Краснознаменске, заняла первое место благодаря победе сразу в двух этапах.

Представитель Химок Ярослав Шведов набрал 43 очка и одержал победу на втором этапе.

«В гору ехать было тяжело, потому, что соперники не давали отдыхать. Я старался использовать свои сильные стороны и это принесло мне удачу», — признался спортсмен после завершения соревнований.

Турнир провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».